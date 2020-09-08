شروط التقديم للأطفال من ذوي الإعاقة في الحضانة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنها توفر وحدات تأهيلية معدة لرعاية الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة حسب الفئة التي تقبلها الدار من رعاية اجتماعية وطبية ونفسية وذلك لتنمية قدراتهم واكتساب المهارات التي تؤهلهم للاعتماد على أنفسهم لمواجهة المرحلة التالية في المجتمع وفقا لما تبقى لديهم من قدرات.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير شروط التقديم والمستندات المطلوبة

الشروط التقديم:

1- أن تكون سن القبول من 3 إلى 8 سنوات.

2- أن يكون الطفل خاليا من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية أو الصرعية غير المستقرة أو الأمراض العقلية.

3- انتماء الطفل إلى أسرة تتولى شؤونه، وتتعاون مع الحضانة في تنشئته وإعداده للمرحلة التي تلي الحضانة.

المستندات المطلوبة:

1- طلب التحاق.

2- صورة شهادة الميلاد.

3- استمارة مقابلة أولى.

4- عدد 3 صور شخصية للطفل.

5- بحث اجتماعي.

6- تقرير طبي.

7- تقرير نفسي.

8- استمارة السلوك الشخصي والعادات.

حضانات ذوي الإعاقة بمحافظة القاهرة

1- حضانة الأمل البراق وعنوانها 12 ش محمود غنيم مكرم عبيد - مدينة نصر.

2- حضانة الفردوس للأيتام وعنوانها 15 ش مصطفى النحاس - مدينة نصر.

3- حضانة السندس للأيتام وعنوانها 34 ش الخليفة الأمر خلف الحديقة الدولية.

4- المركز النموذجي للمكفوفين وعنوانها 184 ش الفريق عزيز المصري - جسر السويس.

5- حضانة النور والأمل وعنوانها الحي العاشر - مدينة نصر.

حضانات ذوي الإعاقة بمحافظة الجيزة

1- متعددي بالهرم وعنوانها 2 ش مدرسة أم الأبطال الثانوية بنات الطالبية.

2- ضعاف السمع وعنوانها 6 أكتوبر الحي السادس بجوار مدرسة 6 أكتوبر.

3- الحضانة النموذجية للمكفوفين وعنوانها 5 ش النيل مقبل أمام محطة كهرباء غرب.

5- حضانة المعاقين سمعيا وعنوانها 21 ش أبو بكر الصديق - مصر الجديدة.