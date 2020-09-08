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محمود مسلم

حملة بدمياط الجديدة تسفر عن ضبط عدد كبير من وصلات المياه المخالفة

كتب:

أيمن حمزة
12:54 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
حملة مكبرة بدمياط الجديدة تسفر عن ضبط عدد كبير من وصلات المياه المخالفة ووصلات الصرف الصحى

حملة مكبرة بدمياط الجديدة تسفر عن ضبط عدد كبير من وصلات المياه المخالفة ووصلات الصرف الصحى

صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، أسفرت عن ضبط عدد كبير من وصلات المياه المخالفة ووصلات الصرف الصحي غير المقننة بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وكذلك تحصيل بعض المستحقات المالية المستحقة للجهاز لدى العملاء، وإعطاء مهلة لأصحاب المديونيات العالية للسداد، تمهيدا لرفع العدادات وفصل المياه في حالة عدم الالتزام.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة لجنة مشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن بالجهاز بالاشتراك مع شرطة التعمير، والمنوط بها المرور على جميع الأحياء والمجاورات بمدينة دمياط الجديدة، لضبط وصلات المياه أو وصلات الصرف غير المقننة، والتي يقوم بعض الأهالي بإنشائها دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، مما يتسبب في إهدار المال العام، والتأثير بالسلب على كفاءة مرفق المياه والصرف بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين، واستكمال المرور لضبط المخالفات بجميع أنحاء المدينة.

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