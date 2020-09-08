كبار السن يتصدرون المشهد في "إعادة الشيوخ" بسوهاج

تصدر كبار السن المشهد أمام لجان انتخابات جولة الإعادة للشيوخ بمحافظة سوهاج، وشهد منتصف اليوم الأول إقبالا متوسطا من الناخبين، فيما شهدت اللجان إقبالا ضعيفا من الشباب، بينما حرصت المرأة في المشاركة جنبا إلى جنب كبار السن.

وانتظم القضاة في جميع لجان المحافظة، ولم تسجل غرفة عمليات المحافظة أية معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية في المحافظة.

ويتنافس في جولة الإعادة بالمحافظة 10 مرشحين يتنافسون للفوز بـ5 مقاعد تم تخصيصها للمحافظة في النظام الفردي، ويخوض جولة الإعادة 5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومرشحان عن حزب حماة الوطن، ومرشح عن حزب الاتحاد، ومرشحين من المستقلين.

ويبلغ عدد اللجان الانتخابية في المحافظة 794 لجنة فرعية، و698 مقرا انتخابيات ومن لهم حق التصويت يبلغ 3 ملايين و61 ألف ناخب وهم المدرجون في الكشوف الانتخابية.

كان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عقد اجتماعات خلال الأيام الماضية بحضور جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، لمراجعة الاستعدادات النهائية والتأكيد على جاهزية اللجان، وتوفير كافة سبل الدعم لإنجاح الانتخابات.

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2020، برئاسة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع مع بداية اليوم الأول للانتخابات .

وأوضح محافظ سوهاج أن العملية الانتخابية قد بدأت أعمالها دون معوقات حتى الآن على مستوى جميع اللجان الفرعية والبالغ عددها 794 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.