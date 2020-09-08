صور.. خيام بدوية أمام اللجان الانتخابية في مطروح

من داخل الخيام البدوية، تجمع الناخبون أمام مقرات اللجان في مدن السلوم وسيوة وسيدي براني والنجيلة، للتعرف على أرقامهم داخل اللجان والجلوس مع أبناء القبيلة قبل التصويت.

وتزايد الإقبال على الانتخابات في منتصف اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، على مستوى محافظة مطروح.

جدير بالذكر أن جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، تستمر على مدار يومين 8 و9 سبتمبر الجاري، بإجمالي 138 مركزا انتخابيا في مطروح و142 لجنة فرعية، لاستقبال 299,581 ألف ناخب على مستوى المحافظة.