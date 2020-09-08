غلق قناة تعليمية قبل أيام من بدء العام الداسي الجديد

قال عبدالقادر أحمد رئيس قنوات مصر التعليمية بالقنوات المتخصصة، إنه تم إغلاق القناة التعليمية الثانية بالنايل سات، ولم يعد موجودا سوى قناة واحدة فقط على النايل سات.

وأضاف "عبدالقادر" في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنه من الصعب تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم الطموحة بـ"التعليم عن بعد"، من خلال قناة تعليمية واحدة فقط مناشدا وزير التربية والتعليم بسرعة إعادة بث القناة الثانية حتى يتثنى للقائمين عليها مواكبة التطور التكنولوجي في تطبيق آلية الدراسة الـ "أون لاين" لأن العمل بقناة واحدة لا تفي بالغرض الذي يسعى إليه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وطالب "رئيس القناة" الأجهزة المعنية بدعم القنوات التعليمية من خلال إنتاج مجموعة برامج توعوية، خاصة وأن الدعم المادي للقنوات توقف منذ 2007، وتحول مسار الدعم إلى الهيئة الوطنية للإعلام بميزانية قليلة لا تفي بطبيعة التطوير.

وأكد "عبدالقادر" على أن القنوات التعليمية تأسست منذ عام 1998 وكانت البداية بـ 7 قنوات و7 ترددات إلى أن أصبحت الآن قناة واحدة لا تكفي مراحل التعليم كلها، وبالتالي سوف تركز على المراحل التعليمية للشهادات فقط، لأنه لا يتسع لنا أن ننفذ خطة الوزارة وهي التعليم عن بعد بقناة واحدة فقط.

وأوضح أحمد أنه كان من المفترض هذا العام عمل منهج للتعليم باللغة الفرنسية، لكن الأمر أصبح صعبا بإلغاء القناة.

وطالب رئيس القنوات التعليمية، بسرعة الاستجابة من الوزارة والجهات المعنية بالتعليم عن بعد، على العلم أن ميزانية القناة قليلة والدعم المادي الكامل من قبل الهيئة الوطنية للإعلام، مشيرا إلى أن الاستديوهات غير متوافر فيها أي ديكورات، والفريق عمل دون مقابل مادي، مشيرا إلى استبعاد كل مذيعي القنوات وتم استبدالهم بمدرسين متخصصين، لأنهم أمهر في تخصصاتهم، مضيفا أن عمل اختبارات كاميرا للمدرسين قبل اختيارهم، والترشيح الأول للمدرسين يكون عن طريق وزارة التربية والتعليم، موضحا أن المقابل المادي للمدرسين يكون مقابل رمزي بسبب ضعف الميزانية.

وأكد رئيس القوات التعليمية أنه سيتم عمل بروموهات للقناة التعليمية عبر القنوات المتخصصة، موضحا أن تردد القناة التعليمية الأولى القديمة من نايل سات بتردد 11747 رأسي من داخل استوديو 12 بالدور 3 بماسبيرو.