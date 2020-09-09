خطوات متابعة الطلبات على موقع "دعم مصر" منها بدل التالف والفاقد

تعد البطاقة التموينية، من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين، كما اهتمت في الفترة الماضية، وخصوصا مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، بتعزيز الخدمات الإلكترونية للبطاقة التموينية، ليتم إضافة العديد من خدمات تقديم الطلبات على موقع "دعم مصر"، لمساعدة المواطنين على إجراء الخدمات التموينية إلكترونيا، دون الذهاب لمكتب التموين، لتجنب الزحام.

وتستعرض "الوطن"، الخدمات التي يقدمها موقع "دعم مصر"، والطلبات التي يتم تقديمها من خلاله وكيفية متباعة الطلب بعد تقديمه على موقع دعم مصر، كالتالي:

الطلبات التي يمكن تقديمها من خلال موقع دعم مصر

يقدم موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات وهي:

- تسجيل رقم هاتف صاحب البطاقة التموينية النشطة.

- تسجيل رقم هاتف بطاقة إصدار جديد.

- تقديم طلب إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية.

- الاستعلام عن طلب بدل الفاقد أو التالف.

- فصل اجتماعي بغرض إصدار بطاقة تموينية جديدة.

- تفعيل البطاقة التموينية واستلام الرقم السري.

- نقل البطاققة التموينية من محافظة لأخرى.

خطوات متابعة طلبات موقع دعم مصر

يقدم موقع دعم مصر خدمات متابعة الطلب والاستعلام عن طلب بدل الفاقد أو التالف، كالتالي:

متابعة طلب إصدار بدل الفاقد أو التالف

- الدخول على موقع "دعم مصر"، ثم اختيار أيقونة "خدمات المواطنين".

- ثم الموافقة علي نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له قبل وبعد إدخال البيانات وطلب الخدمة.

- ويقوم المواطن بإدخال رقم البطاقة التموينية والمحافظة التابع لها ويتم الضغط علي خانة دخول.

- ثم يتم إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة التابعة لها البطاقة.

- ثم يظهر اسم أحد أفراد البطاقة والمطلوب إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

ثم تظهر حالة الطلب الذي تم تسجيله على الموقع من قبل.

متابعة طلبات موقع دعم مصر

- يمكن متابعة الطلبات الأخرى التي تم تقديمها لموقع دعم مصر من خلال الدخول على الخدمة الخاصة بكل طلب وكتابة رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة، لتظهر حالة الطل المقدم.

- كما يمكن متابعة الطلب من خلال متابعة الرسائل النصية التي يتم إرسالها على الهاتف المسجل على البطاقة التموينية.

- ويمكن الاتصال بالخط الساخن الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية وهو 19959 للاستعلام عن حالة الطلب الذي تم تقديمه عبر موقع دعم مصر.