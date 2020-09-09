"بلاي ليست" أبرز 5 أغنيات سمعها المصريون خلال الأسبوع

حالة من النشاط الفني، يعيشها عدد كبير من نجوم الغناء في الوقت الحالي، لا سيما مع احتفال قطاع كبير من المصريين بالإجازة الصيفية، إذ طرح بعضهم أعمالا غنائية جديدة، ما بين الرومانسي والدرامي والشعبي، حقق أغلبها انتشارًا كبيرًا وفي وقت قصير.

وترصد "الوطن"، أبرز 5 أغنيات سمعها المصريون هذا الأسبوع، عبر موقع الفيديوهات الشهير موقع "يوتيوب"، وهي كالتالي:

1- مهرجان هنعمل لغبطيطا

حقق مهرجان "هنعمل لغبطيطا" لعمرو كمال وحسن شاكوش، أكثر من 14 مليون مُشاهدة، عبر موقع "يوتيوب"، والذي تم طرحه قبل أسبوعين تقريبًا، إذ احتل قائمة أكثر الأغاني استماعًا للأسبوع الثاني على التوالي.

وتقول كلمات الأغنية: "رجعنا ليكو هنعلم تاني فيكو جامدين دايما عليكو كاسحين كل المجال.. يلا الدنيا زيطا وهنعمل لغبطيطيتا أسامينا دي ع الخريطة معروف مين التقال التعليم ف الرأس قولنا مش بالكراس يا حتت بونبانويا يا حتت أناناس".

2- أغنية "يا حبيبي"

احتلت أغنية "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان والمغني العالمي ميتري جيمس، قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إذ حققت نحو ثلاثة ملايين مًشاهدة، وذلك بعد مرور 48 ساعة من طرحها على موقع يوتيوب.

يذكر أن أغنية "يا حبيبي" تجمع "رمضان" بمغني الراب جيمس، وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بها في دبي حيث سافر رمضان بطائرة خاصة بصحبة أسرته إلى دبي لتصوير الكليب.

3- أغنية اختراع

حقق المطرب تامر حسنى بأغنيته الجديدة "اختراع" والتي تجمعه للمرة الأولى بالفنان محمود العسيلى 15 مليون مشاهدة بعد مرور أكثر من أسبوع من طرحها.

أغنية "اختراع" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي ومكساج وسام عبدالمنعم، وتسجيل هيثم راضي.

4- أغنية منحوس

وجاء في المرتبة الرابعة، من حيث الأكثر استماعًا هذا الأسبوع، أغنية "منحوس" امطرب الراب الشهير "ويجز"، حيث حققت أكثر من 1.25 مليون مُشاهدة، وذلك بعد مرور يومين من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يذكر أن "ويجز"، شارك مؤخرًا بفيلم "الغسالة"، من خلال غناء الأغنية الدعائية له، والتي تحمل نفس عنوان الفيلم، وهو من بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم.

5- أماكن السهر

حققت أغنية "أماكن السهر" للفنان عمرو دياب، نحو 10 مليون مُشاهدة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك منذ طرحها قبل أسبوعين تقريبًا.

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.