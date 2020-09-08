"الأوقاف" توزع ملصقا لتعليقه بالمساجد وتحذر: وقت الخطبة 10 دقائق

أكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بعدم تجاوز وقت خطبة الجمعة المحدد بعشر دقائق، والتي سيكون موضوعها تحت عنوان: "تقدير المصلحة وتنظيم المباح" ووزعت الوزارة منشورا داخليا نبهت فيه على جميع العاملين بالأوقاف، مشددًا بتطبيق الإجراءات الحاسمة من الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد، وأكد المنشور أنه على مديري المديريات والإدارات موافاة رئيس القطاع الديني بأي مسجد لا يلتزم بذلك، وإغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالتعليمات في أي وقت ولا سيما في صلاة الجمعة.

وطالب بالتنبيه على إمام المسجد بأهمية الالتزام بذلك عند إقامة كل صلاة، فطاعة الله في العبادة لا تُنال بمعصيته في أذى الخلق، وعلى المسلم أن يأخذ زينته ويلبس أحسن ثيابه عند كل صلاة ولا سيما عند الذهاب إلى المسجد، لأنه ذاهب للوقوف بين يدي رب العالمين، فإذا دخل الإنسان بيت شخص عظيم أو مكانه حافظ بشدة على نظافته وترتيبه ووضع كل شيء في موضعه وتركه أفضل مما كان، بيوت الله هي الأولى بالتعظيم والتكريم، والحفاظ التام على نظافتها وكل ما يتصل بشؤونها حتى ننال رضا الله وكريم فضله على عمار بيوته.

ووزعت الوزارة على جميع الأئمة طباعة منشور يوضح تعليمات الوزارة وتعليقه في مكان بارز عند مدخل المسجد، سواء داخله أم خارجه.