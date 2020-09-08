غلق 48 منشأة طبية مخالفة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة أغلقت 48 منشأة طبية خاصة لوجود مخالفات، من خلال الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الخاصة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وأضاف المحافظ أن الاهتمام بمنظومة القطاع الصحي من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات على أن يتم تنظيمها بصفة دورية ومستمرة، لرصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة شملت المرور على 298 منشأة طبية تنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى تحرير 660 محضرا بمخالفات الاشتراطات الصحية، لافتا إلى إعدام 4150 كيلو من المواد الغذائية و6308 لترات من المواد السائلة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.