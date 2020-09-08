برلمانات شمال أفريقيا تشيد بفتح مصر لجسر جوى لإرسال المساعدات

أشادت برلمانات دول شمال أفريقيا بحرص مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على فتح جسر لإرسال مساعدات عاجلة لمتضرري السيول بدولة السودان الشقيقة ومساعدات عاجلة لدولة جنوب السودان.

وقال النائب مصطفى الجندي، رئيس برلمانيات شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، إن مصر دائما بقيادة الرئيس السيسى تحرص على مساندة ودعم الأشقاء الأفارقة، مؤكدا أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسودان وجنوب السودان تجعل مصر دائما تساند وتدعم الخرطوم، في مختلف المجالات.

وكانت طائرة نقل عسكرية قد أقلعت من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان.

وفى سياق متصل أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار لرفع العبء عن كاهل الشعب الجنوب سوداني.

وأعرب الجانب السوداني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات، كما قدم المسئولون بدولة جنوب السودان الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التى تمد يد العون لكافة الدول التى تمر بأزمات.

يأتي ذلك فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات إلى الأشقاء بدولة السودان في ظل الأزمة التى تمر بها حاليًا.