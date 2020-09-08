قرى المرشحين كلمة السر في الحشد لإعادة الشيوخ بالقليوبية

شهدت قرى المرشحين المتنافسين على مقعد جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ في القليوبية، حشودًا كبيرة من الناخبين، لدعم مرشحيهم للفوز بالمقعد الوحيد المتبقى ضمن 6 مقاعد مخصصة للمحافظة، تم حسم 5 منها خلال الجولة الأولى.

وتجري الإعادة بين الكاتب الصحفي أبوسريع إمام، مرشح إئتلاف الأحزاب الوطنية، بقيادة مستقبل وطن عن حزب الشعب الجمهوري والمستقل خالد عرمان، وتُعد قرى المرشحين وخاصة قرى طوخ والوحدة المحلية لقرية كفر منصور معقل مرشح الإئتلاف كلمة السر في الحشد حيث شهدت تواجدًا كثيفًا من الناخبين باللجان المختلفة لدعم المرشح ومساندته حيث تُعد هذه القرى هي كلمة السر في حسم المعركة بالنسبة لكلا المرشحين.

يذكر أن المحافظة تضم 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية، فتحت أبوابها أمام الناخبين للتصويت بجولة الإعادة، علي مقعد وحيد، ضمن 6 مقاعد، من بين 5 مقاعد فردية تم حسمها في الجولة الاولى للانتخابات، ويبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة 3 ملايين و255 ألف ناخب.