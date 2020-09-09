الاستثمارات البحرينية في مصر 3.2 مليار دولار في 2016 مشروعا

كشف السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين بمصر، عن أن الاستثمارات البحرينية في مصر تقدر بـ 3.2 مليار دولار في نحو 2016 مشروعًا، إذ أعلن عن وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين 471 مليون دولار خلال عام 2019.

وشغلت مصر المركز الخامس كشريك تجاري غير نفطي بإجمالي صادرات 365 مليون دولار، وشغلت مصر المركز الـ11 بإعادة التصدير بقيمة 23 مليون دولار، وبلغ الميزان التجاري 286 مليون دولار، وبالنسبة للاستثمارات بلغ عدد الشركات والوكالات المصرية المسجلة بالبحرين 1200 شركة و11 وكالة و3 فروع لشركات.

وبلغت الاستثمارات البحرينية في مصر 3.2 مليار دولار في 2016 مشروعًا، لتحتل المركز 16 في قائمة الدول المستثمرة في مصر، في ضوء وجود 9 اتفاقيات و13 مذكرة تفاهم مشترك بين البلدين.

واقترح "الجودر"، تشكيل لجنة متابعة لما يخرج به المنتدى من آليات لزيادة حجم التبادل التجاري، ولا مانع أن تكون السفارتين جزء منها، مع تبادل زيارات رجال الأعمال بالبلدين.

وأشار إلى أن مملكة البحرين تمتلك كافة المقومات لجذب الاستثمارات، كما تمثل منصة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد السفير ياسر شعبان سفير مصر بمملكة البحرين، استعداد السفارة المصرية في المنامة لتقديم كافة الدعم لرجال الأعمال في البلدين، لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية في البلدين، مجدداً تأكيده على ما ذكره السفير البحريني من ضرورة إقامة لجنة متابعة مشتركة لمخرجات المنتدى، ومتابعة تنفيذها.