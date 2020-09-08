لأول مرة..  تفعيل جراحات المناظير المتقدمة بمستشفى أبوكبير 

أجرى فريق جراحة المناظير بمستشفي أبو كبير المركزى، بمشاركة طبيب التخدير وهيئة التمريض، عمليتي مناظير، ذات مهارة، اليوم، للمرة الأولي بالمستشفى.

وقال مصدر بالمستشفى إن الفريق ضم الأطباء "شعبان الديداموني، أحمد حسيني، رحاب الشحات"، قاموا بإجراء عملية منظار تشخيصي وعلاجي للبطن والرحم لمريضة تعاني من عقم ثانوي وإلتصاقات بالرحم وتكيسات علي المبايض، وتم إجراء المنظار بنجاح.

كما قام "د. علي عبد الله إستشاري الجراحة، ود. محمود عثمان أخصائي الجراحة" بإجراء عملية إستئصال مرارة بالمنظار، والحالتين تخضعان للملاحظة الطبية بالمستشفى.