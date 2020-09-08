صور.. انهيار منزل بالمحلة دون خسائر في الأرواح

شهدت منطقة محب التابع لدائرة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق خالٍ من السكان حتى سطح الأرض دون وقوع إصابات أو حالات وفاة.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي بأنهيار منزلًا من ثلاثة طوابق بشارع محب دون وقوع إصابات، وانتقلت قوات الحماية المدنية ومباحث قسم أول ورجال حي أول الى مكان الحادث، وتبين من خلال التحقيق أن المنزل قديم و خالي من السكان منذ فترة.

وتم فرض كردون أمنى حول المنزل المنهار لحين معاينة اللجنة الهندسية من الحي والتعرف على أسباب الأنهيار، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وحُرر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.