الخطوط الملكية الهولندية تبدأ تشغيل رحلاتها المنتظمة للقاهرة غدا

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي عن أن الخطوط الجوية الملكية الهولندية "KLM" ستبدأ في تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة إلى القاهرة، وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 9 سبتمبر، وذلك بعد توقف دام لنحو 3 سنوات منذ أن علقت الشركة رحلاتها إلى مصر في عام 2017 لتداعيات اقتصادية.

وذكرت مصادر مطلعة، إنه تم إنهاء الإجراءات الخاصة بالشركة لاستئناف رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة، حيث سوف تبدأ التشغيل برحلتين أسبوعيا حتى انتهاء الموسم الصيفي، على أن يتم تقييم الرحلات وزيادتها خلال الجدول الشتوي، وفقًا للأوضاع الحالية التي تشهدها صناعة النقل الجوي حول العالم بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية "KLM"، قبل أسابيع قليلة، عزمها استئناف رحلاتها إلى القاهرة، وذلك للمرة الأولى منذ قرار تعليق رحلاتها إلى مصر في 2017، مُشيرة إلى أنها ستعود للعمل بمصر بتسيير رحلتين أسبوعيا بدءا من 9 سبتمبر، وأوضحت أن هذه الخطوة يمكن أن تتبعها زيادة في عدد الرحلات الجوية أو في السعة من خلال تسيير طائرات أكبر حجمًا أو كلا الأمرين.