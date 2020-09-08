السجيني: الدولة استبدلت المساجد المخالفة بالمحمودية بأخرى على أحدث طراز

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بخفض سعر المتر في التصالح في مخالفات البناء بنسبة 25%، كان استجابة لتوصيات اللجنة.

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدم برنامج "صالة التحرير"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، أن قرار الخفض كان أول توصية للجنة في الاجتماع الذي عُقد لقياس الأثر التطبيقي للأسعار، حيث كان يجب مراجعتها، وأن تؤخذ في الاعتبار كافة الاعتبارات الاجتماعية.

وتابع: "نناقش هذا الموضوع منذ أسابيع، ونحاول مع كل الوزراء والمحافظين بناء قناعات معينة نراها على أرض الوقع، وأن ننقل صوت المواطن للتنفيذيين بمنتهى القوة والصراحة".

وأردف، أن بعض المحافظين لم يتخذوا الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، موجهًا الشكر للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الذي عدل الأسعار 3 مرات، ومشيرًا إلى أن الملفات الإصلاحية قائمة على التقويم والتقييم.

وواصل، ان بعض القنوات والصفحات المشبوهة التي تريد بث الفتن تحاول استغلال هذا الأمر، ببعض الفيديوهات، منها مقطع فيديو لمسجد يتم هدمه، موضحًا أنه عندما فُحص أمر هذا المسجد تبين أنه من بين المساجد التي كانت موجودة على حرم ترعة المحمودية أثناء إنشاء مروع تطوير الترعة.

وأشار، إلى أن ترعة المحمودية كان بها 30 مسجدًا، لم تزلها الدولة لكنها استبدلت المساجد غير المرخصة بمساجد على أعلى طراز عمراني إسلامي يليق بمصر، وبجواره وحدة صحية ووحدة مطافئ وعدد من الملاعب وحمام سباحة، بحيث تحولت المنطقة إلى مركز تنموي كامل، على غرار ما حدث مع المسجد الذي تروج لها القنوات المشبوهة.