غرامة 3000 جنيه لـ"التوك توك" حال سيره بمحور المحمودية

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارًا اليوم، بتحصيل غرامة 3000 جنيه على مركبات "التوك توك" التي تسير على محور المحمودية، لمنع سير تلك مركبات نهائيا على المحور.

يأتي ذلك بعد قرار محافظ الإسكندرية الفترة الماضية بإنشاء "إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية" لضمان تحقيق أعلى معدلات الآداء والإرتقاء بكافة الخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكباري وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها، والعمل على استدامة تلك الخدمات بالمستوي اللائق لخدمة المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ، المجلس التنفيذي، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، بحضور اللواء محمد سلامة، مساعد مدير أمن الإسكندرية للأمن العام، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، وأحمد جمال، نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.