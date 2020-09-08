من على كرسي متحرك.. شاب من ذوي الإعاقة يشارك في الانتخابات

لم تمنعه إعاقته من المشاركة السياسية بل كانت حافزًا للمشاركة لصنع مستقبل مصر في السنوات القادمة من خلال انتخاب الأفضل بين مرشحي مجلس الشيوخ في المنوفية التي يتنافس عليها 4 مرشحين علي مقعدين، وشهدت منافسة شرسة بين مرشحي حزب مستقبل وطن ومرشح حزب النور وآخر مستقل.

"محمود نبوي علام"، قال في تصريحات لـ"الوطن"، إنه يشارك في جميع الاستحقاقات الانتخابية للنهوض بمصر من خلال صنع حياة سياسية أكثر وعيا، مشددا علي ضرورة مشاركة الجميع واختيار من يرونه الأفضل بين المرشحين.

"دشنا مبادرات لحث ذوي الاحتياجات الخاصة علي المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ الجارية كدعم منا للدولة في ظل الظروف الراهنة مع التأكيد علي أهمية دور ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة السياسية" هذا ما أكده "نبوي" في تصريحاته لـ"الوطن"، مشددًا على أن الدولة توفر كل الدعم المطلوب لذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات.

ووجه "نبوي" الشكر لقضاة مصر وضباط وزارة الداخلية على المعاملة الحسنة لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن وغير القادرين، بالإضافة إلي توفير الكمامه لجميع المترددين علي اللجان.