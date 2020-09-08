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إصابة 3 أشخاص في حادث مروري ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
07:16 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
مرفق إسعاف بني سويف

مرفق إسعاف بني سويف

أُصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالطريق الزراعي "مصر - أسيوط" أمام قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى، شمال بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا بوقوع تصادم بين دراجتين ناريتين بالطريق الزراعي "مصر - أسيوط" أمام قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، ما نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة.

ودفع مرفق الإسعاف بثلاث سيارات لنقل المصابين وتبين أنهم: رفعت شعبان طاوي، 40 عامًا، مقيم بمحافظة الفيوم، مصاب بجرح نافذ في الصدر، وعيد صبحى عطية، 35 عامًا، مقيم بمحافظة الفيوم، مصاب باشتباه كسر في الضلوع، وعزمي كمال سعداوي، 32 عامًا، مقيم بمحافظة الفيوم، مصاب باشتباه كسر في الساق الأيسر.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

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