عبد الحميد: الانتهاء من إنشاء 2525 وحدة سكنية بعين الصيرة الشهر المقبل

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن صندوق الإسكان الاجتماعي معني بمتوسطي ومحدودي الدخل، حيث إنه يتم بناء وحدات سكنية تتماشي مع المواطنين وتقديم تمويل من البنك المركزي لهذه الوحدات بفائدة بسيطة، مشيرة إلى أن وزارة المالية داعمه للصندوق ماليًا، ويهدف لتقديم برنامج مستدام لخدمة المواطنين ووجود وحدات سكنية بشكل سنوي.

وأضافت "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، ويقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة ومنى عبد الغني، وسهير جودة، أن الوزارة تعمل على خلق برنامج ايجار للوحدات سكنية لأصحاب المعاشات وكبار السن وأصحاب الدخل البسيط وخرجي المؤسسات الاجتماعية.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هناك مشروعًا سيتم الانتهاء منه خلال الشهر المقبل في منطقة عين الصيرة بتكلفة مليار جنيه لإنشاء 2525 وحدة سكنية كاملة الخدمات ضمن مشروع تطوير عين الصيرة.