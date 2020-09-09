تفاصيل ضبط ربة منزل تدير أكاديمية وهمية تمنح شهادات "طب" بـ13 ألف جنيه

اعترفت ربة منزل بالدقهلية، بإدارة أكاديمية وهمية للنصب والاحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات عليا، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، تصل إلى 13 ألف جنيه.

واعترفت المتهمة، وهى حاصلة على شهادة بكالريوس بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص"، بمركز شرطة دكرنس، واتخذته وكرا لممارسة نشاطها الإجرامي، فى مجال الاحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية راغبى الحصول على شهادات جامعية، والشهادات العليا.

وأقرت المتهة في محضر التحقيق المحرر بمعرفة مباحث الأموال العامة، بأنها أوهمت ضحاياها بمنح الدارسين شهادات تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية، فى مجالات (التمريض، تركيبات الأسنان، التحاليل الطبية، العلاج الطبيعى، مساعد صيدلى، مساعد طبيب أسنان الأشعة، مساحة خرائط، صحافة وإعلام).

واقرت المتهمة وفقا للتحريات، بأنها اقنعت الضحايا بتمكينهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، وقامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكنت من خلال ذلك، من استقطاب العديد من الأشخاص، ومنحهم شهادات دراسية وعلمية، منسوبة للجامعات المصرية، وتحصلت منهم على مبالغ مالية نظير ذلك، تراوحت ما بين 8800 إلى 13000 جنيه من كل شخص.

وألقت مباحث الأموال العامة، القبض على المتهمة أمس الاول، وعُثر بمسكنها على 231 شهادة دراسية بأسماء أشخاص مختلفين، منسوبة لعدة جهات، تُفيد حصولهم على دبلوم تدريبى فى عدة تخصصات، و18 بيان نجاح، و5 شهادات تقدير، و3 شهادات تدريب، و2 شهادة قياس مهارة.

كما عثر على 17 بطاقة دفع إلكترونى- كمية كبيرة من استمارات التوظيف والتقدم والتسجيل، منسوبة للأكاديمية، ومن الأوراق الخاصة بالدعاية للأكاديمية- كمية كبيرة من الكارنيهات منسوبة لإحدى الجمعيات- دفتر إيرادات ومصروفات خاص بالأكاديمية- 9 كتب خاصة بالمواد الدراسية بالأكاديمية- كلاشيه خاص بالأكاديمية- جهاز كمبيوتر محمول مُحمل عليه المواد التعليمية الخاصة بالأكاديمية- مبلغ مالى من حصيلة نشاطها 72 إيصال سداد مبالغ مالية من الدارسين.