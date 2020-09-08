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محمود مسلم

القبض على رجل هدد وزيرة العدل النمساوية بالقتل بسبب أصولها البوسنية

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أ ش أ
09:27 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
الشرطة النمساوية

الشرطة النمساوية

ألقت الشرطة النمساوية القبض على رجل يبلغ من العمر 68 عاما؛ بسبب إدارته لصفحة على شبكة الإنترنت استغلها في نشر الكراهية وتهديد وزيرة العدل ألما زادتيش بالقتل بسبب أصولها البوسنية المسلمة.

وأشارت مصادر أمنية اليوم، إلى أن المتهم نقل للحبس الاحتياطي في سجن فيينا بمنطقة يوزيفشتادت بعدما دأب على نشر خطاب الكراهية وتهديد الوزيرة الشابة بالقتل وهي في مرحلة الحملوذكرت أن المتهم دأب أيضا على التطاول على الدين الإسلامي رافضا وجود وزيرة مسلمة في الحكومة النمساوية، مشيرة إلى أنه سيقدم إلى محاكمة عاجلة.

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