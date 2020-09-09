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حريق متكرر في قرية بالمنوفية يثير الجدل بين المواطنين

كتب:

إبراهيم الديهي
05:08 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شهدت قرية الرمالي التابعة لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، اشتعال حريق لثلاث مرات متتالية، في منطقة جبل الليثي بالقرية، وتجمع أهالي القرية للسيطرة على الحريق، وجرى الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة عليه.

وأكد شهود عيان، أن الحريق نشب خلال يوم كامل، في أوقات مختلفة لثلاث مرات، بعد إطفائها قي كل مرة، ما أثار حالة من الجدل بين أهالي القرية، عن أسباب هذا الحريق المتكرر.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، أن وائل محفوظ رئيس الوحدة المحلية بمصطاي، عاين موقع حريق عشش جبل الليثي بقرية الرمالي، ولا يوجد خسائر بشرية أو نفوق ماشية.

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