عبدالغفار: الرئيس يسألني عن برامج التعليم وتوافقها مع سوق العمل

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرى أن أي دولة لن تتقدم إلا بالتعليم والبحث العلمي، وهو ما لم يكن موجودًا كثيرًا في مصر قبل أن يتولى الحكم.

وأضاف عبدالغفار، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC"، أن القيادة السياسية والحكومة مقتنعة بفائدة التعليم، مشيرًا إلى أن التوسع في الجامعات الأهلية، لم يكن أمرًا سهلًا: "عرضنا الفكرة على رئيس الجمهورية، وخرجنا من عنده بتكليف بموعد الانتهاء من تنفيذ هذه الجامعات، فهو يتابع تكليفاته باليوم الواحد، ولا يتابع مجمل العمل فقط".

وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يفحص البرامج التدريبية، ويسأل علاقتها عن فرص العمل المتاحة لها: "يقول إنه يكفيه أن يعد إنسانا مصريًا نافعًا للإنسانية، لأنه سيكون سفيرًا لمصر".