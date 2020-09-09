الوزير: الطرق الذكية ستسحب قيمة المخالفات بشكل إلكتروني وفوري

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة، لها عدد كبير من الفوائد المباشرة وغير المباشرة.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، إن من ضمن هذه الفوائد، ميكنة تحصيل تعريفة الطريق، باستخدام المحفظة الإلكترونية أو التليفون المحمول، لافتًا إلى أنها ستساعد في إحكام السيطرة على المخالفات، وعدم ترك المخالفات، ليفاجئ بها أصحابها، لكن سيتم تحصيلها إلكتروني بشكل لحظي.

وأوضح الوزير، أن تطبيق الطرق الذكية، سيكون باشتراك شهري، لضمان وصول الرسائل التي توضح حالة الطريق والكثافات المرورية، ودرجات الحرارة والشبورة، وخريطة بالخدمات الموجودة على الطريق.

وأكد الوزير، أن التطبيق الجديد سيسمح بوجود إعلانات، مشددًا على أنها لن تعيق السائق عن آداء مهمته، لافتًا إلى أنه يمكن استخدام المحافظ الإلكترونية، في الدفع بمحطات الوقود والكافتريات وغيرها.

وأشار إلى أن التطبيق الجديد، سيرسل رسائل للسائق لتخفيف السرعة حال وجود حادث أو شبورة، مشددًا على أنه سيسهل حصر السيارات التي تمر على الطرق، وأن ذلك سيفيد عند تطوير الطرق وتجديدها.