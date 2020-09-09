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ضبط هارب من الإعدام في أسوان

المتهم تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام

كتب:

عبد الله مشالي
08:46 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، هاربا من حكم بالإعدام في قضية قتل عمد بأسوان، وذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا، والمحكوم عليهم الهاربين.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، تردد "عاطل - مُقيم بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالإعدام في قضية قتل عمد" على دائرة مركز شرطة إسنا.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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