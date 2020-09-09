الداخلية السودانية: 103 وفيات و50 مصابا جراء الفيضانات

أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 103 وفيات، و50 مصابًا.

وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني اليوم الأربعاء، أن 27 ألفًا و341 منزلًا، انهارت بشكل كلي، فيما انهار بشكل جزئي 42 ألفًا و210 منازل، وأشار التقرير إلى تضرر 179 مرفقًا، و359 متجرًا ومخزنًا، ونفوق 5482 رأس ماشية.

وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايتي الخرطوم، والقضارف في الشرق.