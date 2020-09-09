كبار السن أول الحضور بلجان كفر الشيخ: نرسم مستقبل أولادنا

"الواجب مالوش دعوة بالعمر، وبنشارك في الانتخابات بشكل مستمر، بنساهم في رسم مستقبل أولادنا وأحفادنا"، بهذه الكلمات، لخص كبار السن في محافظة كفر الشيخ، أسباب مشاركتهم في الاستحقاقات المختلفة وفي إعادة انتخابات مجلس الشيوخ التي تجرى منذ الأمس بين 4 مرشحين منهم اثنان عن حزب مستقبل وطن وآخران عن حزب النور السلفي.

وقال الشحات علي، البالغ من العمر 68 عاماً، إنه حرص على الحضور مبكراً للإدلاء بصوته قبل الذهاب لأرضه الزراعية: "جيت أشارك الصبح بدري علشان أروح الأرض، وحرصت على الحضور من أجل المساهمة في رسم مستقبل أولادي وأحفادي، مش خايف من الغرامة، أنا حريص على المشاركة الدايمة في الاستحقاقات المختلفة".

بخطوات ثقيلة، متكئاً على عكازه بينما يساعده أحد المتطوعين، حضر يونس محمد، إلى إحدى لجان كفر الشيخ، للمشاركة في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ: "طبعاً لازم آجي دا واجب علينا، والعمر ملوش دعوة بالواجب، بقول للشباب انزلوا انتخبوا وشاركوا واختاروا اللي عاوزينه، علشان مترجعوش تقولوا النواب ماعملوش حاجة، طب ما هما اختياركم فأحسنوا الاختيار".

وتصدر كبار السن من السيدات والرجال المشهد الانتخابي، حيث حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى.

وحرص متطوعون، أمام اللجان المختلفة، على اصطحابهم إلى لجانهم الانتخابية، فيما حرص آخرون على استخراج اسم الناخب ورقمه في كشوف الانتخابات، ومعرفة لجنته تسهيلًا على المواطنين في عملية التصويت.

وفتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين في ثاني أيّام جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تستقبل 585 لجنة فرعية، مليونين و350 ألف ناخب، وتضم المحافظة لجنة عامة، و585 مركزًا انتخابيًا، وسط تواجد مكثف من قوات الشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية.