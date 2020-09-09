سوهاج تتصدى لسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بـ"GRP"

أكد اللواء المهندس محمد بدري رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، تركيب 140 غطاء GRP بمطابق الصرف الصحي التي جرى سرقتها، والتي تتميز بعدم إمكانية إعادة تصنيعها.

وأوضح اللواء بدري أن تلك الأغطية تتميز بجودتها الفائقة لابتكارها من مشتقات بترولية وألياف زجاجية مما يجعلها تتميز بالقوة والمتانة وتحملها أوزان تصل إلى 40 طنا، إضافة إلى أنها غير قابلة للصدأ.

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين بضرورة التصدي لظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي؛ للحفاظ على سلامة المواطنين.