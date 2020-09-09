محافظ دمياط: اختياري خلال لقاء بـ"الصدفة".. ونعيش أزهى عصور المواطنة وعدم التمييز

أعلنت مجلة الكرازة الصادرة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنها ستقدم في كل عدد لها بابا ثابتا يتناول في كل مرة أحد النماذج الناجحة المشرفة التي تخدم المجتمع تحت عنوان "أقباط في لوحة الشرف"، بناء على توجيهات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وفي العدد الأخير من المجلة الرسمية للكنيسة التي تصدر نصف شهرية، نشرت حوارًا مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أكدت خلاله أن اختيارها كمحافظ جاء خلال لقاء جمعها بأحد المسؤولين "مصادفة"، حيث تكلمت خلال اللقاء عن عملها وحصولها على جائزة الدولة التشجيعية عام 2008.

وقالت عوض، إن رسالتها للمترددين والمتشككين في نجاح الأقباط أنهم يعيشون في مصر حاليا فترة من أزهى العصور فيما يتعلق بالمواطنة وعدم التمييز، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتخذ قرارات تاريخية لم يسبقه إليها أحد في مصر في هذا المجال، وهو مقتنع بفكرة الحقوق والمواطنة وعدم التمييز، ويستهدف في النهاية صالح الوطن، وعلى الجميع عدم التردد وانتهاز هذه الفرصة التاريخية والتفاعل مع هذا الفكر المتحضر والإنساني للرئيس والتفاعل مع قضايا الوطن بمسؤولية، ونتأكد أن المواطنة والكفاءة هما العاملان الرئيسيان في اختيار القيادات.

ووجهت محافظ دمياط رسالة للأقباط، قائلة: "أنتم نسيج الوطن وأرى أنه لا تمييز، ورسالتي لكم هي نفس رسالتي لأشقائنا في الوطن من المسلمين، لكم حقوق وعليكم واجبات تجاه مصر، لا تترددوا في المشاركة في قضايا الوطن فهو بحاجة لنا جميعا".