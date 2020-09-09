"مريم" تشارك في الانتخابات رغم مرضها: "قلبي مطوعنيش"

حضرت إلى اللجنة مبكرا تستقل مركبة "توك توك" بصحبة جارتها، هبطت من المركبة ممسكة في يدها اليمنى عكازا وتستند على جارتها بيدها الأخرى.

وما أن شاهدوها هرولت قوات التأمين المكلفة بحراسة اللجنة رقم 70 ومقرها مدرسة ساحل طهطا الإعدادي الثانوي الإزهري بمدينة طهطا شمال سوهاج، إلى السيدة العجوز، وأحضروا لها مقعدا متحركا.

أخبرت الجارة القاضي المكلف بالإشراف على اللجنة، بأنها حضرت لتدلي بصوتها بصحبة جارتها ولكن حالتها الصحية لا تسمح لها بالصعود بمفردها، فأبلغها القاضي بأنه سينزل بنفسه إليها بصحبة المشرفين على اللجنة لتتمكن من الإدلاء بصوتها.

أغلق القاضي اللجنة لمدة 5 دقائق ونزل إلى السيدة لتتمكن من الإدلاء بصوتها، وسط سعادة وفرحة بالغة منها.

مريم ألفي جرجس، 75 عاما، تقيم بساحل طهطا دائرة قسم شرطة طهطا، قالت إنها أجرت 3 عمليات جراحية في ساقيها ومصابة بكسر في القدم اليمنى، لكنها لم يطاوعها قلبها "حسب قولها" على عدم المشاركة في الانتخابات، كما أنها لم تتخلف في حياتها عن أية استحقاقات انتخابية.

وأضافت أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، وعلى الجميع أن يشارك في بناء الوطن، وألا نستمع إلى دعوات المقاطعة التي يطلقها الذي لا يريدون خيرا للوطن.