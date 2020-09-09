المواطنون يتوافدون على اللجان في انتخابات الشيوخ بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط توافد الناخبين على مقرات اللجان الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ، ضمن جولة الإعادة.

يذكر أن جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، انطلقت، أمس الثلاثاء، وتستمر اليوم الأربعاء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط، 2 مليون و677 ألفا و955 ناخبا يدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركزا انتخابيا تضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا.