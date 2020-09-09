رئيس انتخابات الشيوخ بأسوان: انتظام جميع اللجان دون تأخير

قال المستشار أسامة إبراهيم رئيس محكمة أسوان الإبتدائية ورئيس اللجنة الفرعية لإنتخابات مجلس الشيوخ بأسوان، إن جميع اللجان فتحت أبوابها في موعدها الرسمي دون تأخير، كما انتظم حضور القضاة فى لجان الإنتخابات البالغ عددها 255 قاضيًا، بالإضافة إلى 6 مستشارين باللجنة العامة ومقرها قاعة عروس النيل بمدينة أسوان، و6 مستشارين أخرين، فى حين يبلغ إجمالى عدد الناخبين المقيدين بالجداول الإنتخابية بالمحافظة مليون و35 ألفًا و571 ناخبًا وناخبة.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية لرئيس اللجنة الفرعة اليوم، أكد فيها انتظام سير العملية الانتخابية التي تجري في 255 لجنة فرعية ولجنة عامة، بمراكز محافظة أسوان الخمسة " أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو".

وفي سياق متصل إستكملت أعمال التطهير بكافة اللجان الفرعية واللجنة العامة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بأسوان، مع توفير بوابات للتعقيم والمطهرات داخل اللجان ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في الوقت الذى شددت فيه الأجهزة الأمنية إجراءاتها لإلزام الناخبين بالإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي المطلوب وعدم السماح بدخول اللجان دون ارتداء الكمامات الطبية.

يذكر أن المرشحين الأربعة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان يتنافسون على مقعدين هم: "مجدى حسيبو من مدينة إدفو مرشح حزب "مستقبل وطن" ومحمد الأنور سليمان من مدينة دراو، مرشح حزبي "مستقبل وطن" و ياسر عبد الحميد عوض من مدينة إدفو "مستقل" واللواء مصطفى جمعة مهدي "مستقل" من مدينة أسوان.