"مياه القناة": آليات جديدة للتحصيل وقراءة عدادات المياه

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إن الشركة فعلت منظومة الرقابة على عملية قراءة عدادات المياه، باستخدام آليات تحصيل الوحدات المحمولة "Hand Held" والتي تتميز بالدقة فى قراءة العدادات الأمر الذى يؤدى إلى زيادة ثقة العميل.

وأضاف أن الشركة تتابع المحصلين لحظيًا، بما يحقق زيادة نسبة التحصيل التي تؤثر بشكل مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستدامتها، كما تساهم فى حصر التوصيلات غير القانونية بشكل دقيق وتقليل الفاقد التجاري وكذلك توفير بيانات دقيقة لتخطيط إداري أفضل.

جاء ذلك خلال عقده عددًا من الإجتماعات، اليوم، في إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال بقطاعات ومناطق الشركة المختلفة، وشدد عصمت على ضرورة التوسع فى خطة تركيب العدادات مسبقة الدفع والتي تضمن دقة التحصيل وتفادى المشاكل الناجمة عن عدم انتظام دقة القراءة لضمان استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما عقد "عصمت" اجتماعًا لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة القنطرة شرق، مشددا على المتابعة المستمرة لحالة المحطات والشبكات والتعامل مع كافة المشاكل الطارئة وإزالة أسبابها فى أسرع وقت ممكن، والمتابعة الدورية لأغطية مطابق الصرف الصحي والتعامل الفوري مع الأغطية المسروقة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين .

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