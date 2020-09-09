تسيير خط نقل عام من المحروسة للعباسية بـ 5 جنيهات

قال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، إن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وجه بتوفير مواصلات لأهالي وسكان مشروع المحروسة بنطاق حي السلام ثان.

وأضاف لـ"الوطن" أن هيئة النقل العام قامت بتشغيل خط أتوبيس جديد يخدم أهالي المحروسة ويبدأ من مساكن المحروسة - مدينة النهضة - جسر السويس - العباسىة على أن يكون سعر التذكرة 5 جنيهات تيسيرا على المواطنين، مؤكدا أن مسار الأتوبيس يبدأ من المحروسة ميدان الفيروز - شارع النهضة - شارع العبور مرورا بمحطة النهضة - شارع مدارس نفرتاري مرورا بقسم النهضة ومركز الشباب - طريق القاهرة الإسماعيلية - شارع جسر السويس مرورا بميدان الألف مسكن - ميدان التجنيد - شارع أبو بكر الصديق - ميدان المحكمة - شارع الحجاز - ميدان روكسي - شارع الخليفة المأمون - شارع 23 يوليو - جامعة عين شمس - ميدان العباسية - محطة العباسية.

وفي وقت سابق قرر محافظ القاهرة إلغاء نسبة الزيادة السنوية على سكان المحروسة التي تقدر 10% وذلك استجابة لرغباتهم حيث يسدد صاحب الشقة 300 جنيه فقط شهريا.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة مستمرة في رعاية المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن إجراءات نقل المواطنين للمساكن الحضارية الجديدة تمت بعد دراسات مستفيضة حيث كان الهدف هو نقل المواطن من مكان غير لائق به أو مهدد لحياته إلى مساكن مؤثثة بالكامل، ومكان يتوافر فيه كل الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة له.

وأكد أن المحروسة 1 تستوعب حاليا المواطنين المنقولين من المناطق العشوائية بالوايلي وروض الفرج "سيدي فرج" والمطرية والمرج "المهاجرين" والشرابية بمشروع المحروسة 1 بحي السلام ثان والذين تم نقل 1753 أسرة منهم حتى الآن.

وأضاف المحافظ أن الدولة وضعت خطة لتطوير المناطق العشوائية التي يتم إزالتها، مشيرا إلى توافر كل الخدمات للمواطنين من مدارس وملاعب وحدائق ومركز شباب ومحال تجارية وسلع غذائي داخل المحروسة 1.