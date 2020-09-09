بالأسماء.. إصابة 11 في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي البحيرة"

أصيب، صباح اليوم، 11 شخصا بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي السريع اتجاه القاهرة، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي أمام الكيلو 135 اتجاه القاهرة، وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا وهم كل من: "محمود .أ" 38 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، و"عباس .م" 36 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و"رامي .ك" 36 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر، و"عادل .ق" 36 سنة، مصاب بكدمات متفرقة، و"محمد .س" 60 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و"إبراهيم .أ" 35 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، و"أمير .ع" 24 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر، و"محمود .أ" 32 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و"أمين .س" 32 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، و"أحمد .ح" 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة، و"السيد .ع" 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق، فيما يخضع المصابون للعلاج بمستشفى وادي النطرون المركزي.