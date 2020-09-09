لجنة لفحص المنازل المجاورة بعد انهيار عقارين في الدقهلية

ذكرت رئاسة مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية، أن العقار المنهار في شربين مكون من 4 طوابق وخال من السكان وبه شروخ وصادر ضده قرار إخلاء، لافتا إلى أن المنزل المجاور له مكون من 3 طوابق وحدث به تلفيات في الأساسات.

وجرى تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية برئاسة المركز والمنشآت الآيلة للسقوط، لمعاينة المنازل المحيطة والمجاورة بالمنطقة، للتأكد من سلامتها. وجرى قطع المرافق عن المنازل المتضررة، وتحرير محضر إداري بالواقعة.

أصيب 3 أشخاص في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم، إثر انهيار عقارين متجاورين في منطقة "أرض غيث"، وهرعت قوات الحماية المدنية ورئاسة مركز شربين وأجهزة الأمن إلى مكان الحادث.

وتبيت أن عقار ملك "حسام الدفري"، مكون من 5 طوابق خال من السكان انهار، وهو ما تسبب في إحداث تصدع في عقار مجاور ملك "حسن صقر"، مكون من 3 طوابق وانهيار أجزاء كبيرة منه.

وتسبب الانهيار في إصابة مالك العقار الثاني وزوجته وابنه، وجرى نقلهم إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مصدر مسؤول، عدم وجود أي ضحايا تحت الأنقاض، وجار إزالة الأنقاض وفحص العقارات المجاورة للعقارين المنهارين.