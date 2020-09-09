طقس الجمعة: معتدل ومناسب للفسح

ينتظر المواطنون يوم العطلة الأسبوعية "الويك إند"، ويختلف كل منهم في قضاء هذا اليوم، ويعد ارتفاع درجات الحرارة من أكبر الأسباب التى تؤرق يوم المواطنين، وتدفع البعض إلى المكوث في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، فلا يمكن لأشخاص يعتمدون على معرفة قرار الحرارة من أجل الخروج للتنزه، أن يخاطروا بالنزول مع ارتفاع درجات حرارة الجو.

وكشف تنبؤ حالة الطقس الذي تصدره الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس الجمعة المقبل الموافق 11 سبتمبر، حيث هناك توقعات باعتدال درجة الحرارة، ويكون الطقس مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا، وبسبب ارتفاع نسبة الرطوبة يزداد الإحساس بالحرارة، وتكون الرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتتكون في الساعات الأولى الشبورة المائية بالقرب من المسطحات المائية والأراضي الزراعية.

ويعتدل الطقس نهارًا ويكون لطيف ليلًا على السواحل السمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتعوق الشبورة الحركة خلال ساعات الصباح الأولى من الساعة الثالثة حتى السادسة صباحًا، وتكون الرياح معتدلة، وتنشط على شمال وجنوب الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب غرب البلاد، ومناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية بنسبة (30%) وأيضاً سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد بنسبة (30%).

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 11 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارى العظمى 41 والصغرى 28.