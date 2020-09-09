ضبط 4 سيدات أنشأن صفحة لعرض أنفسهن على راغبي المتعة مقابل المال

أكدت معلومات وتحريات إدارة حماية الآداب العامة بمديرية أمن القاهرة، أنّ مجموعة من السيدات أنشأن صفحة إلكترونية على فيس بوك، وعرضن أنفسهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب، نظير تحصلهن على مبالغ مالية.

وشكلت قوات الأمن فريق بحث، أسفرت جهوده عن تحديدهن، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهن، وتبين أنّهن (4 سيدات) وبصحبتهن سائق، وذلك حال استقلالهن السيارة بصحبته بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهن (4 هواتف محمول- مبلغ مالي).

وبمواجهتهن اعترفن بالترويج للأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية دون تمييز، واستغلال السيارة المضبوطة لتسهيل تحركاتهن، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهن من متحصلات نشاطهن، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.