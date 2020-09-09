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محمود مسلم

رئيس مدينة بلبيس يحتفل بالعيد القومي بتوزيع شيكولاته وورود على الأهالي

كتب:

نظيمه البحرواي
01:47 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
رئيس مدينة بلبيس يحتفل بالعيد القومي بتوزيع شيكولاته وورود على الأهالي

احتفل المحاسب علي الصناديلي رئيس مجلس مدينة بلبيس مع أهالي مركز ومدينة بلبيس بعيد الشرقية القومي الموافق 9 سبتمبر من كل عام، وهو ذكرى وقوف الزعيم أحمد عرابي في وجه الخديوي توفيق للمطالبة بالحرية والاستقلال.

ووزع رئيس المدينة وعدد من الموظفين "شكولاته وورود" على المارة بالشوارع وقائدي السيارات وتبادلوا التهنئة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن احتفالات المحافظة بعيدها القومي لهذا العام، والموافق التاسع من سبتمبر، ستشهد افتتاح 55 مشروعًا تنمويًا وخدميًا في قطاعات "الصرف الصحي – الإسكان – الكهرباء - الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة" بتكلفة إجمالية مليار و96 مليونا و100 ألف جنيه.

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