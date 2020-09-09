كيف تحصل على شقة إسكان متوسط بأسعار تبدأ من 480 ألف جنيه في 5 مدن؟

يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بداية من بعد غد الأحد، حتى 22 سبتمبر المقبل، فتح باب الحجز لوحدات سكنية لـ متوسطي الدخل في المناطق التالية (مدينة بدر بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، ومدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط).

أسعار ومساحات الوحدات المطروحة

مساحات الوحدات المطروحة تتراوح بين 103 و120 مترًا مربعًا (3 غرف وصالة - كاملة التشطيب).

تبدأ الأسعار من 480 ألف جنيه، ويتم تسليمها خلال 36 شهرًا، ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بخلاف 200 جنيه مصروفات تسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، ويتم سداد 12 دفعة ربع سنوية بواقع نسبة 2.5% من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة، تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 8 % سنويًا متناقصة، وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل.

ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه مصري (وهو مبلغ يرد في حالة عدم التخصيص) مع سداد مصروفات التسجيل التي تبلغ 200 جنيه (لا ترد ولا تسترد) -دفعة واحدة وغير مجزأة- قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية.

شروط الحجز

- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

- أن يكون المتقدم له أهلية التصرف والتعاقد.

- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بقرار مجلس إدارته بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتها، لمدة تصل إلى 20 عامًا.

- أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل بحيث لا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 600 ألف جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 50 ألف جنيه شهريًا)، وعلى 480 ألف جنيه سنويا للأعزب (بما يعادل 40 ألف جنيه شهريًا)، وحال ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب، ويجب تضمين مستندات الدخل وأنّ الدخل المذكور هو صافي الدخل.

- يجب شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة الحجز، وسداد مصروفات التسجيل ومقدم جدية الحجز بخلاف مصاريف البريد المقررة، والالتزام بتقديم المستندات المطلوبة من المتقدم عند الحجز والتعاقد.

- لن يلتفت إلى أي مستندات ترد غير مستوفاة أو غير واضحة أو غير كاملة أو عن غير طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق أو بعد موعد التقديم، وحال عدم وجود أي من المستندات المطلوبة يتم رفض الطلب.

- يجب الالتزام بتحديد رغبة واحدة فقط للمدينة/ الوحدة السكنية المراد الحجز بها باستمارة حجز الوحدة السكنية، وحال وجود أكثر من رغبة بالاستمارة يتم رفض الطلب.

- التأكد من دقة البيانات المحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية والبيانات المسجلة بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية على الموقع الإلكتروني، وحال وجود أي تضارب أو تعارض بين البيانات المحررة والمسجلة، يتم التعامل والتصديق على البيانات المحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية، مع العلم بأنّه لن يعتد بأي من البيانات المحررة أو المسجلة إلا حال وجود المستند الدال على ذلك.

أسلوب حجز الوحدة السكنية

- يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع www.shmff.gov.eg.

- ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات.

- إرفاق إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع، بجانب المستندات التالية:

1. صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية).

2. شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث يشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، وذلك إن وجد.

3. أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي - معاش استثنائي أو خلافه - امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال

تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص

تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية

تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات

تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة، وصور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).