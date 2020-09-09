مصادر بشركات المحمول: سندرس احتياجات الطلاب من الإنترنت

كشفت مصادر بشركات المحمول في مصر، استعدادها لدراسة احتياجات طلاب المدارس من الإنترنت خلال العام الدراسي المقبل، وتوفيره بالسرعة والدقة المطلوبتين، مؤكدة على أنها فى أتم الاستعداد للتعاون مع كل الجهات المعنية بملف التعليم فى مصر.

وقالت المصادر لـ "الوطن"، إنها ستتعرف على الاحتياجات الفعلية للطلاب، وستتقدم لتنظيم الاتصالات للتشاور والموافقة على عروضها.

ويذكر أنه فى منتصف مارس الماضي، اتفقت وزارة الاتصالات مع شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر فى ظل انتشار فيروس كورونا وتعطل المدارس بسبب أزمة كورونا، على توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الإنترنت المنزلي للأفراد بنسبة 20% لكل المستخدمين لدعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة، وذلك لجميع شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمي خدمات الإنترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية.

وتضمن الاتفاق الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجهزة؛ لتقديم المحتوى التعليمي اللازم لاستكمال وتيسير العملية التعليمية عن بعد بهدف عدم تحميل أولياء الأمور أو الطلبة أى أعباء مادية إضافية، حيث تم توفير منصات رقمية مجانًا لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات من خلال التعاون بين وزارتي التربية التعليم، والتعليم العالي مع مشغلي التليفون المحمول بمصر بهدف دعم تيسير عملية التعليم عن البعد.