برلماني يشيد بملاحقة "الكهرباء" لسارقي التيار

أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، تأييده التام لتصريحات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التي أكد فيها أنه تم وضع آليات جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لملاحقة سارقي التيار الكهربائي من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، الذين يبلغ عددهم ما يقرب من 9 ملايين و500 مشترك حتى الآن.

وقال إسماعيل في بيان له أصدره، اليوم، إنه يجب القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة خاصة بعد اتجاه وزارة الكهرباء إلى تعميم هذه العدادات، مطالبا من الوزارة الإسراع في تنفيذ خطتها لملاحقة سارقي الكهرباء وتحصيل حق الدولة منهم مع تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضدهم، وكان الدكتور محمد شاكر قد أكد أنه تم اكتشاف عدد من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع ببعض شركات توزيع الكهرباء من بينها من يقوم بمخالفة شروط التعاقد من خلال التلاعب في عداد الكهرباء للتهرب من تحمل قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية المستهلكة، لافتا إلى أنه تم اكتشاف الأمر نتيجة عدم شحن رصيد بهذه العدادات لفترة طويلة وتبين أن معدل استهلاك هؤلاء المواطنين الشهري كان منتظم وبالتفتيش عليهم وجدوا تلاعب بعدادات المشتركين.

وقال الوزير إنه للحد من سرقات التيار الكهربائي سيتم وضع عداد ذكي في كل لوحة توزيع كهرباء مركزية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا العداد يمكن شركات توزيع الكهرباء من تحديد سارقي التيار الكهربائي وأماكنهم والقدرات المسروقة.

وأوضح شاكر أن هناك حاليا 9 ملايين و500 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء في مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنويا وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع في العدادات مسبوقة الدفع.