خطة لتطوير العشوئيات في مطروح

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعا لمناقشة الخطة الاستثمارية للمشروعات المقترحة للعام المالي 2020 /2021، في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ومديري المديريات والإدارات المعنية.

وناقش، اليوم، محافظ مطروح عددا من المشروعات المقترحة في قطاع تطوير العشوائيات والأسواق، وفقا للاعتمادات المالية المتوفرة وحاجة عدة مناطق لإعادة تأهيلها وتطويرها بشكل حضاري.

وقال المحافظ إنه من المقترح تطوير 5 مناطق في مدينة مرسى مطروح ومنها منطقة عزبة السلام، وعزبة العجارمة، والعزبة الغربية، والمغاربة، وعزبة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مناقشة إقامة وتطوير عدد من الأسواق منها مقترح إقامة سوق حضاري بمنطقة الكيلو 7 ومنطقة الكيلو 4، وتطوير سوق علم الروم، لخدمة أهالي المنطقة والقضاء على الأسواق العشوائية وتوفير مكان مستقر للباعة.

كما ناقش المحافظ الخطة الاستثمارية للمشروعات المقترحة في قطاع مياه الشرب والطرق، بالإضافة إلى مراجعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية والعمل على جهود التنفيذ والإسراع في إنهائها مع الالتزام بالمواصفات الفنية.