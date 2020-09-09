أبو الغيط: الوضع المالي بالجامعة العربية صعب ونسبة سداد المساهمات 35%

بدأت اليوم الأربعاء، أعمال الدورة (154) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب "افتراضيا" عن بعد برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان.

وبمشاركة وزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تناقش الدورة الوزارية العادية لمجلس جامعة الدول العربية، عددا من القضايا العربية الهامة في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات المتسارعة التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال كلمته: "يتوجب عليّ أن أشيرَ إلى دقةِ الوضعِ المالي للجامعةِ، حيث لم تصل نسبةُ سدادِ المُساهماتِ لهذا العام سوى إلى 35%، وهو ما يضع ضغوطاً كبيرةً على المنظمة".

وأضاف: "آمل أن تُستكملَ نسبُ السدادِ قبل نهاية العام، إننا ندعو الله مخلصين أن يُجنب أمتنا وشعوبنا كل شر، وأن نعبر هذه الأوقات الصعبة متضامنين، ومتساندين على بعضنا البعض، ومدافعين دوماً عن استقلال بلادنا وسيادتها ونهضتها".