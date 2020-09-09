طقس الغد.. مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا وأمطار بأماكن متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد وجنوب الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلاً.

بالنسبة لحالة الرياح والأمطار

وعن حالة الرياح، أشارت هيئة الأرصاد، أنها معتدلة القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية شمال وجنوب الصعيد ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 30%، أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية وتكون متوسطة علي مناطق متفرقة من جنوب الصعيد (30)%.

وعن حركة الملاحة البحرية

ففي البحر المتوسط يكون ارتفاع الموج خفيف إلي معتدل من متر إلي 1.75 متر وتكون الرياح شمالية غربية ، أما البحر الأحمر فيكون ارتفاع الموج معتدل من متر ونصف إلي مترين وتكون الرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لدرجات حرارة المدن غدا الخميس

القاهرة 35 24

الأسكندرية 31 26

وادي النطرون 33 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 32 25

بلطيم 31 25

مطروح 30 22

السلوم 31 23

سيوة 36 23

بورسعيد 31 26

دمياط 30 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 24

الاسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش32 23

رفح 32 22

رأس سدر 35 26

نخل 36 21

نويبع 37 30

طابا 36 26

كاترين 35 22

الطور 35 27

شرم الشيخ 37 30

الغردقة 38 29

مرسي علم 38 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 27

قنا 40 27

الاقصر 40 28

اسوان 41 30

ادفو 41 30

ابو سمبل 40 29

الوادي الجديد 40 28

شلاتين38 29

ابو رماد 37 29

حلايب 35 30

رأس حدربة 35 30