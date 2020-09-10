جوائز تصل لـ25 ألف دولار.. شروط الاشتراك بجائزة الملك حمد للشباب

وجهت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، الدعوة للمشاركة وفتح باب التسجيل في جائزة الملك حمد، والتي أطلقتها وزارة شؤون الشباب والرياضة بمملكة البحرين، وسيكون محط التركيز في هذا العام على المبادرات والمشاريع والبرامج التي تعالج جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وتستعرض "الوطن"، تفاصيل وشروط المشاركة بالجائزة على النحو التالي:

الشروط والأحكام العامة للجائزة

تقديم الطلبات

- التقديم مجاني لجميع المتقدمين.

- يجب تقديم جميع الطلبات من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية لجائزة الملك حمد.

- يجب تقديم جميع الطلبات باللغة الإنجليزية.

شروط التقييم

سيبدأ تقييم الطلبات على ثلاث مراحل على النحو التالي:

المرحلة 1: الفحص المسبق من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة (MYS) في مملكة البحرين لتقييم الأهلية.

المرحلة 2: التقييم الأولي من قبل لجنة عالمية من الشباب والمهنيين في مجال التنمية.

المرحلة 3: التقييم النهائي من قبل لجنة عليا من الشخصيات العامة البارزة.

في المرحلة 1: سيتم فحص جميع الطلبات مسبقًا وفقًا للمعايير المطلوبة، وسيؤدي عدم استيفاء جميع المعايير المطلوبة إلى فقدان الأهلية، وسيتم إبلاغ المتقدمين غير المؤهلين عبر البريد الإلكتروني بأنّ طلباتهم لن تمضي قدمًا.

في المرحلة 2: لضمان الإنصاف وتحقيق أقصى قدر من الموضوعية وتقليل التحيز في عملية التقييم، سيقوم اثنان من المحلفين من اللجنة الأولية بتقييم كل إرسال في مجمله، وستكون النتيجة النهائية لمقدم الطلب هي متوسط ​​الدرجتين اللتين قدمهما المحلفون، ستخضع جميع الطلبات، دون استثناء لقاعدة التقييم المكون من محلفين.

في المرحلة 3: ستتلقى اللوحة العليا أفضل ثلاثة عروض في كل فئة.

التقييم في المرحلتين 2 و3 سيكون أعمى، ما يعني أن المحلفين لن يعرفوا هوية المتقدمين الذين يقومون بتقييمهم.

شروط الجائزة

- آخر موعد للتسليم هو 30 أكتوبر 2020 في منتصف الليل بتوقيت البحرين.

- سيتم إبلاغ جميع الفائزين باختيارهم قبل نهاية يناير 2021

- تبلغ جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 20 ألف دولار أمريكي في فئة عمل الشباب، و25 ألف دولار أمريكي في فئة تمكين الشباب (للمؤسسات غير الربحية فقط)، وسيتم صرف الجائزة بالكامل كمنحة لمرة واحدة بعد حفل توزيع الجوائز.

- سيتم دعوة جميع الفائزين بجائزة الملك حمد لحضور حفل توزيع الجوائز الذي سيعقد في مملكة البحرين.

- سيتم تغطية الرحلات الجوية والإقامة للمشاركة في عرض الجوائز من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة لكل من الفائزين الثمانية. (شخص واحد لكل جائزة)

- ﯾواﻓق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺎﺋزﯾن ﻋلى اﻟﻣﺷﺎرﮐﺔ ﻓﻲ اﻹﺣﺎطﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗطﻟﺑﮭﺎ وزارة شؤون الشباب والرياضة أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ﮐﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻻﺳﺗﻼم اﻟﺟﺎﺋزة.