محافظ البحيرة: 365 مليون جنيه حصيلة رسوم التصالح على مخالفات البناء

وصف اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قانون التصالح على مخالفات البناء بأنه فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم، مشيرا إلى أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب، والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع متابعة موقف طلبات التصالح على المبانى المخالفة، اليوم، ووجّه المحافظ إلى ضرورة تكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية، للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها قبل الفترة المحددة فى ٣٠ سبتمبر الجاري.

وشدد المحافظ على استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر، وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين مع تقديم أوجه الدعم اللازمة، لافتًا إلى أن المحافظة تلقت ١١١ ألفًا و٤٥٦ طلبًا للتصالح، بقيمة متحصلات ٣٦٥ مليون جنيه.