7 دعوات تحريضية للجماعة الإرهابية تنتهي بالفشل

بين الحين والآخر تخرج جماعة الإخوان الإرهابية، وتابعيها بإطلاق دعوة للتظاهر ضد الدولة، في محاولة إثارة الفوضى وإحباط الشعب المصري على مستوى المسئولين أو عامة المواطنين، مستغلة مواقع التواصل الاجتماعي في نشر تلك الدعوات فلم يختلف فحواها خلال السنوات السبع الماضية منذ نجاح ثورة 30 يونيو في الإطاحة بنظام الإخوان الإرهابي.

ومثلما تتشابه دعوات التظاهر التي تطلقها الجماعة الإرهابية، في المضمون، فهي تلقى نفس المصير وهو الفشل الذريع.

ويرصد "الوطن" أبرز دعوات للتظاهر أطلقتها الجماعة في السنوات الماضية والتي جاءت كالتالي:

دعوة التظاهر لمدة 18 يوما

في 22 يناير 2014، ظهرت دعوة من جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر في جميع أنحاء مصر ابتداء من الجمعة 25 يناير ولمدة 18 يوماً، لمحاولة إعادة إحياء أحدث 25 يناير 2011، وكان مصيرها الفشل، ورفض الشعب الاستجابة لها.

الذكرى الأولى لسقوط حكم الجماعة

في العام ذاته تكررت الدعوة للتظاهر، وكانت هذه المرة بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو، التي أطاحت بنظامهم الإرهابي، ولكنها فشلت أيضاً.

عصيان الفواتير

في أغسطس 2016، كان التحريض من نوع آخر، حيث حرضت قيادات الجماعة الإرهابية الشعب المصري على الامتناع عن دفع فواتير الخدمات، واختلف المسمى الذي وضع على رأس دعوة التظاهر، فهذه المرة أطلق عليه "عصيان مدني"، وكان يهدف لعدم دفع فواتير الكهرباء.

تظاهرات 11 / 11

كالعادة حاولت الجماعة الصعود على كتف البسطاء، حيث ظهرت دعوة جديدة للتظاهر في 11 نوفمبر 2016، احتجاجاً على قرارات اتخذتها حكومة شريف إسماعيل حينها ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تعمل على تطبيقها، للتنديد باختفاء سلعة السكر التموينية وارتفاع أسعارها والأرز لـ15 جنيهاً بزيادة تخطت الضعف، ونشروا دعوتهم تحت مسمى "ثورة الغلابة".

تظاهرات الحلل والأواني المنزلية

نوع آخر حاولت جماعة الإخوان الإرهابية استخدامه للتظاهر، من خلال دعوة الاعلامي الخائن معتز مطر عبر برنامجه الذي يقدمه على قناة الشرق الإخوانية، التي تُبث من تركيا، حيث حرض فيها أنصار الإخوان على التظاهر من داخل المنازل عبر الحلل، في دعوة وصفها محللون حينها بأنها "تكشف مدى الإفلاس والهذيان التي وصلت لها الجماعة، وخرجت هذه الدعوة بعد التحفظ على أموال وممتلكات قيادات وحلفاء الإخوان في مصر.

20 سبتمبر "دعوات محمد على"

خرجت هذه الدعوة في ثوب جديد حيث أطلقها الهارب محمد على، المقيم في إسبانيا، عندما وجه بالتظاهر ضد الدولة، ومهد لدعوته بمجموعة من مقاطع الفيديو سعى من خلالها لهز ثقة المصريين عن طريق الكذب والافتراءات في قياداتهم السياسية وجيشهم، لكن وعي الشعب المصري بحجم المؤامرات تحاك ضد بلاده التي نجحت في وأد هذه المظاهرات في مهدها، وبعدها ظهر الهارب بائسًا في فيديو، معلنًا اعتزاله السياسة.

20 سبتمبر 2020 "قانون ازالة التعديات"

دعوة جديدة من جماعة اعتادت على الأساليب البذيئة لنشر الفوضى، وهذه المرة اختارت "ازالة التعديات على الأراضي" أن يكون سببًا للتظاهر ضد الدولة، وهو ما يدركه المواطن بأن الجماعة الإرهابية تحاول أن تستغل كل صغيرة لنشر سمومها.

"إخواني سابق": الجماعة تستغل السوشيال ميديا في دعوات التظاهر

إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني السابق، والخبير في شئون الجماعات الإرهابية، يقول إن الجماعة الإرهابية لم يعد لها تواجد في الغرب، وتأثرت خلال الفترة الماضية بشكل كبير، خاصة بعد الضربة الموجعة التي تلقتها الجماعة بالقبض على القيادي محمود عزت.

وأضاف "ربيع"، في تصريح لـ"الوطن"، أن الجماعة الإرهابية تستغل مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، في دعوات التظاهر ضد الدولة، وذلك يكون وفقًا لخطة خطة ممنهجة، من أجل إحباط الشعب المصري، سواء على مستوى المسئولين أو عامة المواطنين، متابعًا أنه بكل تأكيد هذه الدعوات ستلق مصير سابقتها، ولكن من الضروري استمرار الانتباه والوعي.