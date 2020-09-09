ماجد طلعت: إقبال المواطنين على التصويت دليل على ارتفاع مستوى الوعي

قال ماجد طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العملية الانتخابية سارت بشكل جيد، والإقبال في ظل الظروف الحالية يعكس وعي المواطن المصري بأهمية المشاركة في بناء المستقبل الذي يحلم به المصريين، ويسابق الرئيس عبدالفتاح السيسي الزمن لتحقيقه.

وأضاف طلعت لـ"الوطن"، أن الملاحظة الجيدة هي ارتفاع وعي المواطن الذي ترجمه إلى الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بـ كورونا، معتبرا هذا ترجمة لما انتهجته الأجهزة الأمنية والتنفيذية خلال الجولة الأولى من الانتخابات.

وأشار إلى أن تجربة التنسيقية في متابعة الانتخابات، تجربة تستحق النظر، لأنها الأولى من ناحية، ولأنها نافست منظمات المجتمع المدني صاحبة الخبرة الطويلة في متابعة الاستحقاقات الانتخابية، وساعد على هذا الاعتماد على 1500 متابع بجميع المحافظات، وعقد أكثر من مؤتمر صحفي على مدار اليوم، والاستماع ملاحظات المتابعين من خلال تقنية "زووم".

وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي انطلقت الجولة الثانية منها في الداخل أمس الثلاثاء، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.